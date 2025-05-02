教宗葬禮會面 澤連斯基促特朗普加強對俄施壓

【本報綜合報道】美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基上周六在梵蒂岡聖伯多祿大教堂出席已故教宗方濟各的喪禮時，曾短暫會面15分鐘。美媒前日披露，會面並非事先安排，澤連斯基當時要求特朗普加大對俄羅斯總統普京施壓，並表明烏方不會承認克里米亞屬於俄羅斯。

知情人士透露，在喪禮前，澤連斯基接收到特朗普準備好會面的信號，但由於2月28日在白宮的公開爭執，烏方幕僚都十分緊張，不知會面是否好主意。原本設想是二人嘗試在喪禮後見面，沒有定案，但他們入教堂後碰面，並到一旁單獨會談。

稱獲安保後可讓步結束戰爭 澤連斯基告訴特朗普，除非施加更多壓力，否則普京不會讓步，特朗普認同可能不得不改變對待普京的方式。澤連斯基也敦促特朗普重新提出無條件停火作為和平談判的起點，特朗普似乎也同意這點。澤連斯基還重申，不會承認克里米亞屬於俄羅斯，特朗普則明確表示沒有要求烏方這樣做，計劃是要求獲得美國承認，不是烏克蘭。澤連斯基強調不怕作出讓步來結束戰爭，但需要得到足夠強大的安全保障，而特朗普要求澤連斯基盡快簽署美烏礦產協議。