士兵人手資金不足為由 歐多國拒派維和部隊駐烏

【本報綜合報道】英國正推動歐洲國家以「自願聯盟」形式，向烏克蘭派駐維和部隊來威懾俄羅斯。但英國《泰晤士報》周二報道，歐洲多國以人手和資金不足為由拒絕。英國國防部發言人僅稱，自願聯盟內部仍在進行高級作戰規劃，以制訂海陸空多種選項，並幫助烏克蘭軍隊重建。

消息人士透露，英國國防參謀長拉達金海軍上將曾向歐洲各國國防部長詢問，如果俄烏達成和平協議，歐洲國家是否願意可以組建一支6.4萬人部隊派駐烏克蘭。拉達金在上月初會議表明，英國願意派遣最多一萬名士兵。但歐洲各國在後續會議表態，稱無法集結相當數字的士兵，就算集結2.5萬人仍需要共同努力。

波蘭西班牙意國明言派零兵 多個歐洲國家在上月10日自願聯盟會議指出，考慮到士兵輪換，6.4萬人的部隊需要在兩年內部署25.6萬名士兵到烏克蘭。消息人士透露，愛沙尼亞和芬蘭擔心對外派遣部隊會削弱邊境防禦，波蘭、西班牙和意大利更表明不會派出士兵。立陶宛國防部長薩卡利埃內指出俄羅斯有多達80萬名士兵，批評各國軟弱。