烏運輸機抵美 疑接收F16戰機

舊式型號 或作誘餌地面訓練

美國極右網紅倫默（Laura Loomer）上周六公開一批支持者前一天拍攝的照片，顯示一架機身有烏克蘭國旗塗裝的安124停在跑道上，開啟機首及機尾貨艙門，準備接收嚴密包裝的飛機。社交平台X帳號「OSINTtechnical」認為，照片疑似在亞利桑那州戴維斯－蒙森空軍基地拍攝，估計安124目的地應為波蘭東部城市熱舒夫。「OSINTtechnical」進一步指出，安124至少裝載3架F16，推測美國可能沒有對外公布，直接向烏克蘭捐贈F16。