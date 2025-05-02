烏運輸機抵美 疑接收F16戰機
【本報綜合報道】烏克蘭安東諾夫航空一架安124運輸機上周五現身美國亞利桑那州圖森，疑似F16戰機拆解後遮蓋外表，再移入貨艙內。
舊式型號 或作誘餌地面訓練
美國極右網紅倫默（Laura Loomer）上周六公開一批支持者前一天拍攝的照片，顯示一架機身有烏克蘭國旗塗裝的安124停在跑道上，開啟機首及機尾貨艙門，準備接收嚴密包裝的飛機。社交平台X帳號「OSINTtechnical」認為，照片疑似在亞利桑那州戴維斯－蒙森空軍基地拍攝，估計安124目的地應為波蘭東部城市熱舒夫。「OSINTtechnical」進一步指出，安124至少裝載3架F16，推測美國可能沒有對外公布，直接向烏克蘭捐贈F16。
「OSINTtechnical」分析更多照片後判斷，F16可能是本世紀初美國空中國民警衞軍封存的舊式型號，或來自「飛機墳場」，後經第309航空航天維護與再生大隊修復翻新。雖然這批F16較為老舊，但可拆解零件備用，並充當誘餌或地面訓練。
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