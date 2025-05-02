落實《礦產協議》賦權 美優先開發烏資源

軍援計入基金投資 稱可加速基輔重建 美國財長貝森特和烏克蘭第一副總理兼經濟部長斯維里堅科前日在華盛頓簽署《美烏重建投資基金成立協議》，美國將享有烏克蘭新投資項目的優先權，以開發烏克蘭的自然資源，包括鋁、石墨、石油及天然氣等。協議沒有明確列出對烏克蘭的安全保障條款，而美國向烏提供的新軍事援助將計入基金投資份額。貝森特表明，任何為俄羅斯戰爭機器提供資金或物資的國家或個人，都不得從烏克蘭的重建中獲益。

《美烏重建投資基金成立協議》即美烏一直談判的礦產協議，美國財政部發聲明指美烏簽署協議成立「美國—烏克蘭重建投資基金」，為表彰美國人民自俄羅斯全面入侵以來為烏克蘭防禦提供的大量財政和物質支持，這經濟夥伴關係使美烏能夠共同合作和投資，確保兩國共同資產、人才和能力可以加速烏克蘭的經濟復甦。美國財政部和美國國際開發金融公司（DFC）將與烏克蘭政府合作，完成專案治理並推動這項重要夥伴關係。

貝森特表示，感謝總統特朗普為實現持久和平所做的不懈努力，美國致力於幫助結束這場殘酷而毫無意義的戰爭，協議向俄羅斯表明特朗普政府長期致力於以自由、主權和繁榮的烏克蘭為中心的和平進程。斯維里堅科則在社交平台「X」公布，她已代表烏克蘭政府簽署《美烏重建投資基金成立協議》，美烏一起創建基金，以吸引全球投資進入烏克蘭。

烏稱協議對兩國有利 斯維里堅科解釋，美國將向基金提供資金，除了直接資金外，還可能提供新援助，例如為烏克蘭提供防空系統。烏克蘭則透過新區域新許可證的新租金貢獻50%國家預算收入，若有必要，可在此基礎金額之外投入額外資金。基金將投資於採礦、石油天然氣項目及相關基礎設施或加工項目，美烏將共同確定資金投向的具體投資項目，且基金可以只投資烏克蘭。基金利潤和收入預計在最初10年不會進行分配，而是全部投資於烏克蘭的新項目或重建，需進一步商討具體條件。烏方認為達成協議對兩國有利，美國在協議中表明願意為烏克蘭實現長期和平貢獻力量，並認可烏克蘭透過放棄核武庫對全球安全所做的貢獻，彰顯了對烏克蘭安全、恢復以及重建的堅定承諾。

無包含安全保障條款 協議沒有包含對烏安全保障條款，但一項關鍵條文指出，未來美國對烏克蘭的軍事援助支出將計入美方在基金中的投資份額，等同烏克蘭以部分自然資源使用權換取美國持續的軍事援助。特朗普上台後已公開表示，美國對烏克蘭的持續支持需要有回報，包括獲取烏克蘭稀土資源作為償還。烏克蘭總統澤連斯基2月底曾親訪白宮計劃與特朗普簽署礦產協議，惟二人在橢圓形辦公室會面時公開爭執，不歡而散，沒有簽署協議。美烏其後繼續談判協議，4月簽署備忘錄。斯維里堅科前日到美國首都華盛頓敲定協議內容，同日簽署。本報綜合報道

美國和烏克蘭官員出席協議簽署儀式。 美烏協議關鍵內容