網紅涉詐潛加國7年 解台歸案

台灣網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健，2018年涉以醫美診所非法吸金10億元（新台幣‧下同，約2.4億港元），潛逃到加拿大，翌年被台灣通緝。事隔7年，貴婦奈奈周四凌晨在台灣法務部調查局駐加法務秘書陪同下搭機抵台，解送至台北地檢署歸案。她落機後神情相當平淡，始終不發一語。（綜合報道）