醫生出軌醜聞發酵 衞健委聯合調查

北京中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛的婚外情醜聞持續發酵，其中一名當事人是實習醫生董襲瑩。國家衞健委新聞發言人昨日證實已成立調查組，聯合調查當事人涉及的有關機構等，將嚴肅處理。

根據肖飛妻子的舉報信，肖飛婚內出軌多人，其中出軌對象董襲瑩本應調往脊柱外科，但肖飛利用職權違規將其留在胸外科規培。東窗事發後，董襲瑩的學歷背景引起關注。

出軌對象學歷背景惹疑 她本科畢業於美國巴納德學院經濟系，回國後通過協和醫學院臨床醫學專業「4+4」試點班取得醫學博士資格，畢業後先後在中日友好醫院、中國醫學科學院腫瘤醫院泌尿外科實習。有人質疑，巴納德學院雖然是美國精英文理學院，但並不符合當年協和「4+4」入學要求。

認施手術曾離開20分鐘 董襲瑩博士論文正文部分只有29頁，與常規博士論文相比偏短；論文主題是婦科影像，而指導老師卻是骨科專業院士。協和醫學院回應稱，未經上級管理部門允許，不接受任何形式訪問。對於網傳董襲瑩的父親是現任中冶建築研究總院有限公司總經理、董事董曉輝一事，中冶集團建築研究總院辦公室工作人員回應稱，已注意到相關討論，正在核實。

肖飛周三受訪承認，私生活確實有問題，但否認因此影響醫療安全。對於妻子在舉報信中指他曾在手術期間離開40分鐘的說法，肖飛稱事實不符，強調只離開過10至20分鐘。

肖飛同時否認輿論指控醫療質量和安全存在問題，目前已將有關證據提供至衞生監督執法部門。肖飛因違反生活紀律和醫德醫風問題，已被中日友好醫院解僱及開除黨籍。

中國婦女報昨日評論指，肖×及董女相關輿情事件既有私德不修的問題，事關公序良俗；也涉及醫德醫風、教育學術，關乎公共利益。但放任猜測、黑料滿天飛，會侵蝕社會信任。國家衞健委的介入，能夠突破相關方自查自糾的局限，給出權威的結論，值得肯定。如有誤傳，則澄清之；確實違規，則嚴懲之。以調查所得事實為依據，以法紀守護公平正義，則輿論可以平息，亦有助相關行業良性健康發展。本報綜合報道