菲拘疑似華諜 車上檢監控設備

菲律賓國家調查局周三表示，前一日逮捕一名疑似間諜的中國男子，並在車上搜出監控設備。劉姓疑犯持澳門護照，調查局探員已跟蹤他多日，發現他頻頻在馬尼拉的政府和軍事設施附近出沒。菲律賓本月舉行中期選舉，選舉委員會官員指總部並未放置機密資料，事後亦已測試投票及點票系統，並無異常。（綜合報道）