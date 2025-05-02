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蕭美琴：台安全就是全球安全
蕭美琴周三以錄影方式於美國國會山莊與硅谷論壇發表講話，她指台灣從三方面對美國的未來至關重要，包括台灣的安全就是全球的安全、台灣能為美國產業復興帶來貢獻，以及台美必須共同引領人工智能。她期盼雙方在上述三方面合作，確保下一代不只承襲自由，更擁有守護自由的實力。（綜合報道）
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