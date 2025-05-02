兩岸國際

蕭美琴：台安全就是全球安全

蕭美琴周三以錄影方式於美國國會山莊與硅谷論壇發表講話，她指台灣從三方面對美國的未來至關重要，包括台灣的安全就是全球的安全、台灣能為美國產業復興帶來貢獻，以及台美必須共同引領人工智能。她期盼雙方在上述三方面合作，確保下一代不只承襲自由，更擁有守護自由的實力。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者