蕭美琴：台安全就是全球安全

蕭美琴周三以錄影方式於美國國會山莊與硅谷論壇發表講話，她指台灣從三方面對美國的未來至關重要，包括台灣的安全就是全球的安全、台灣能為美國產業復興帶來貢獻，以及台美必須共同引領人工智能。她期盼雙方在上述三方面合作，確保下一代不只承襲自由，更擁有守護自由的實力。（綜合報道）