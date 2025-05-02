兩岸國際

美參院要員：台擬增購美大豆

美國參議院外交關係委員會亞太小組主席里基茨周三表示，台灣有意向美國增購更多大豆，而非向巴西購買。中美關稅戰爆發後，中國不斷減少或停止採購美國農產品以反制美國。上月有大約40艘次巴西大豆船停靠寧波舟山港，年增48%。（綜合報道）
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