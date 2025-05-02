華使館促在日公民防新型電騙

【本報綜合報道】中國駐日本大使館昨日發文提醒在日中國公民謹防新型電訊詐騙，指近期有多人受騙，損失高達數百萬元人民幣。五一假期來臨，使館又呼籲中國遊客或留學生在日本期間提高防範意識，謹防上當受騙。

使館指，國內政府部門、駐外使領館均不會以電話通知中國同胞涉嫌犯罪或有重要文件包裹待取，不會將電話轉接至「國際刑警中心」或國內公檢法等部門，也不會要求對方回撥任何電話號碼聯繫。凡是要求安裝監控軟件、撰寫陳述書「自證清白」，或轉帳匯款到指定帳戶的，都是電訊詐騙。犯罪分子經常利用偽裝號碼發送「信用卡存在盜刷風險」等網絡連結，民眾不要在陌生網站輸入個人帳戶訊息。

使館發現，有人在社交媒體發布兌換貨幣的訊息，以優惠匯率吸引交易，當事主因涉嫌洗錢被凍結帳戶時才知損失慘重。更有人發布代購請求，誘使事主在便利店墊付錢購買代金券，當對方遲遲未還款才得悉受騙。使館呼籲民眾若發現受騙，應及時向日本警方報案，並聯絡銀行凍結匯款及帳戶。