劉建超晤日本公明黨前黨首 促護貿易體系

【本報綜合報道】中共中央對外聯絡部部長劉建超周三在北京，會見日本公明黨常任顧問、前黨首山口那津男。劉建超表示，貿易戰、關稅戰損害各國正當權益，衝擊世界經濟秩序。中日雙方應攜手維護開放、自由的全球貿易體系。

劉建超指出，兩國執政黨交流機制重啟，政黨交往頻密。中日雙方應保持交往勢頭，共同落實好兩國領導人達成的重要共識，推動中日關係持續改善發展。

劉建超又指，二戰結束以來，亞洲地區保持總體和平穩定，彌足珍貴，為各國繁榮發展奠定基礎。當前國際局勢經歷深刻複雜變化，中日及其他亞洲國家應堅持和平共處，以亞洲價值觀應對共同挑戰，維護持久和平，促進共同繁榮。

指高關稅政策影響國際社會 山口那津男稱，訪華主要目的是進一步推動兩國教育、文化交流。高關稅政策對國際社會造成重大影響，日方主張共同維護基於規則的自由開放的多邊貿易體系，通過協商找到符合各方利益的解決辦法。

山口那津男亦稱，面對亞洲地區存在的各種挑戰，地區國家應加強政治和安全對話，增進相互理解與信任。