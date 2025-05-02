中證監副主席涉嫌違紀受查

中國證券監督管理委員會黨委委員、副主席王建軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2021年10月，王建軍被任命為中國證券監督管理委員會副主席。連同王建軍在內，今年中央紀委國家監委網站公開通報審查調查的中管幹部已有18人。（綜合報道）