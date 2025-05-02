5月2日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月02日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
中證監副主席涉嫌違紀受查
中國證券監督管理委員會黨委委員、副主席王建軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2021年10月，王建軍被任命為中國證券監督管理委員會副主席。連同王建軍在內，今年中央紀委國家監委網站公開通報審查調查的中管幹部已有18人。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250502-0502_00178_009/中證監副主席涉嫌違紀受查
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc