兩岸國際

中證監副主席涉嫌違紀受查

中國證券監督管理委員會黨委委員、副主席王建軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2021年10月，王建軍被任命為中國證券監督管理委員會副主席。連同王建軍在內，今年中央紀委國家監委網站公開通報審查調查的中管幹部已有18人。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者