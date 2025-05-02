前國際貿談代表任職工商聯

商務部前國際貿易談判代表、第二十屆中央委員王受文近日以領導班子身份，出席中華全國工商業聯合會讀書班活動。工商聯是以民營企業和民營經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是政府管理和服務民營經濟的助手，也是中國政協的重要組成部分，負責統一戰線工作和經濟工作。（綜合報道）