「五一」森林火險預測 4省發橙色預警
【本報綜合報道】國家森林草原防滅火指揮部辦公室、應急管理部發布「五一」假期全國森林草原火險形勢預測，並向河北、山西、河南、陝西發布高森林火險橙色預警。
包括河北山西河南陝西
國家森防指辦公室、應急管理部組織公安部、中國氣象局、國家林草局、國家消防救援局等單位和相關專家，會商研判昨日至下周一全國森林草原火險形勢，預計北京北部和西部、河北北部和西部、山西東部和南部、內蒙古東部、遼寧西部、吉林西部、山東中部和東部、河南西部、湖北西北部、四川南部、雲南中部和北部、陝西中部和南部、甘肅南部、寧夏南部的部分地區森林火險等級為較高危險。其中，河北西部、山西東部和南部、河南西部、雲南中部、陝西中部和南部的局部地區森林火險等級為高度危險，內蒙古東部的部分地區草原火險等級為較高危險。
國家森防指辦公室、應急管理部向河北、山西、河南、陝西發布高森林火險橙色預警，要求密切關注火險變化，落實預警響應措施，持續加強火源管控，強化應急準備，有效應對當前嚴峻的高森林火險形勢。
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