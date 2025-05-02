「五一」森林火險預測 4省發橙色預警

包括河北山西河南陝西

國家森防指辦公室、應急管理部組織公安部、中國氣象局、國家林草局、國家消防救援局等單位和相關專家，會商研判昨日至下周一全國森林草原火險形勢，預計北京北部和西部、河北北部和西部、山西東部和南部、內蒙古東部、遼寧西部、吉林西部、山東中部和東部、河南西部、湖北西北部、四川南部、雲南中部和北部、陝西中部和南部、甘肅南部、寧夏南部的部分地區森林火險等級為較高危險。其中，河北西部、山西東部和南部、河南西部、雲南中部、陝西中部和南部的局部地區森林火險等級為高度危險，內蒙古東部的部分地區草原火險等級為較高危險。