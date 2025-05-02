旅巴司機遺棄160長者遊客 部門調查

張家界市永定區官方微信公眾號周二發通報稱，經初步調查，涉事旅遊團由廣西飛揚旅遊有限公司北海分公司組團，行程共12天，分5段行程，其中湖南、湖北行程由湖北荊州羅×交由湖南（張家界）神洲國際旅行社有限公司覃×操作。期間因羅×拖欠團費，車隊因汽油費不足兩次停運，在湖北某服務區行程中斷。經當地公安機關調解後，羅×仍未履行支付承諾，最終旅行社自行調車接載遊客。

通報又稱，廣西、湖北、湖南文旅等部門已就此事初步溝通，對涉事主體同步開展調查核實工作。永定區文旅部門亦對湖南（張家界）神洲國際旅行社有限公司等涉事主體調查，並根據調查結果依法依規查處。北海飛揚旅行社負責人表示，將團交給湖南神洲國際旅行社做地接。對方旅行社沒有付旅遊巴司機的車資，現在聯絡不上，只好墊付4萬多元人民幣（約4.3萬港元），將乘客接走繼續剩下的行程。