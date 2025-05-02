保冬小麥生長 撥款逾4200萬抗旱

【本報綜合報道】今年3月以來全國面平均降雨量偏少11%，北方地區面平均降雨量偏少近三成。未來10天北方旱區仍無有效降雨，隨着北方冬小麥生長陸續進入抽穗、孕穗、灌漿期，且對水分需求量大，抗旱工作形勢嚴峻。水利部部長李國英周二主持召開抗旱保供水會商會，部署西南及北方小麥主產區抗旱保供水工作。