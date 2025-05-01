揭繞太陽軌道新證 「X」有望成第9行星

澳洲台日團隊合力 研觀測數據改寫認識 按人類認知，太陽系內共有9大行星圍繞太陽運轉，但自不如月球大的冥王星2006年被除名、踢出9大行星後，太陽系第9行星的位置懸空至今，人們熱衷於尋找新的繼任行星。英國媒體前日報道，來自台灣、日本和澳洲的國際天文學家團隊日前發表研究結果指，發現了「X行星」圍繞太陽軌道運轉的新證據，有望成為第9行星，或將改寫了人類對宇宙的認識。

X行星早在2016年被發現，但存在與否一直備受爭議。研究團隊利用1983年發射的紅外線天文衞星（IRAS），以及日本衞星光亮號（AKARI）在2006年至2007年的太空觀測數據，追蹤到X行星位於太陽系外緣，在約748億至1047億公里外緩慢地圍繞太陽運行。

料屬冰巨星 或存生命 新研究推測，X行星可能像天王星或海王星一樣，是冰巨星，質量大小與兩者大致相當，是地球的7至17倍；因其離太陽很遠，陽光非常微弱，所以溫度可能在零下184℃到零下245℃之間，幾乎可以肯定不存在液態水，意味在行星上的生命形式需要尋找另一種能量來源，唯一可能存在的是在極端環境中生長繁殖的嗜極生物。

這項研究仍需等待同行評審，研究團隊承認只有兩次太空探測數據，不足以繪製X行星完整軌道，以及證明它確實是一顆行星。不過，美國太空總署（NASA）認為分析有助解釋太陽系內謎團，將13個第9行星候選天體名單縮減到一個，並解釋到太陽系邊緣小天體帶「古柏帶」中的天體繞太陽運行時，相對於行星所在的平面傾斜了約20度，背後是受X行星的存在及其強大引力牽引。本報綜合報道