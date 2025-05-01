兩岸國際

特朗普長子訪韓晤商界

應南韓新世界集團會長鄭溶鎮邀請，美國總統特朗普長子唐納德周三起一連兩天訪問南韓，屬時隔8個月後，也是特朗普第二度入主白宮後首次訪韓。韓聯社周二報道，他將與南韓多間企業高層會面，話題或涉及美方關稅政策。由於唐納德此行屬私人行程，旨在與當地財界高層人士交流，無計劃會見韓方政界或政府人士。（綜合報道）
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