韓高層將與美方討論關稅

另一邊廂，日本執政自民黨政調會長小野寺五典與前選對委員長小泉進次郎周一在華盛頓參加智庫活動，對特朗普政府的關稅措施表示擔憂，強調日本通過對美投資為美國的經濟和就業做出了貢獻，並主張擴大安全保障層面合作的重要性。小野寺五典指出，亞洲國家當前對美國關稅感到不安，一些國家可能會疏遠美國，向中國靠攏。小泉進次郎則稱，今次是以關稅為契機再次認識日美密切經濟與安保關係的機會。他指出，日本可以負責製造維修美國艦艇和軍民兩用船隻，對美國造船業進行直接投資。