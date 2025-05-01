針對菲拉攏域外國挑釁 解放軍巡航南海抗衡

中國與菲律賓在南海的摩擦升溫之際，中國人民解放軍南部戰區周二於南海海域進行例行巡航，同時批評菲方拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，強調情況盡在中方掌握。

解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校指摘，菲律賓近來頻繁在海上侵權挑釁、製造事端，拉攏域外國家組織聯合巡航，南部戰區海空兵力全程跟監警戒。他強調，戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衞國家領土主權和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定。

中國海警昨日宣布，當天在黃岩島領海及周邊區域執法巡查。4月以來，中國海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規開展跟蹤監視、喊話警告、攔阻驅離，進一步強化有關海域管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中菲近來就南海鐵線礁主權問題發生一系列爭端，中國海警上月登上鐵線礁，實施海事控制。菲律賓海軍、海岸防衞隊和國家警察海事組周日展開聯合行動，登上鐵線礁的三個小沙洲展示國旗以宣示主權。美菲上周一起展開肩並肩聯合軍演正酣，將持續至本月9日。

菲稱接近夥台演習 華提交涉 另外，菲律賓海軍發言人表示，軍方正與台灣商討展開國際合作，目前距聯合演練僅一步之遙。中國外交部亞洲司司長劉勁松周二約見菲律賓駐華大使吉米，就近期菲方在涉台及安全領域一系列負面動向進行了嚴肅交涉。

中國駐菲律賓使館發言人指，台灣是中國的一個省，是中國領土不可分割的一部分；台灣問題是中國核心利益中的核心；一個中國原則是國際社會普遍共識，也是中菲關係的政治基礎。中方堅決反對建交國同台灣地區開展任何形式的官方往來。

菲律賓參議院外交關係委員會主席馬科斯發布報告稱，菲政府啟動所謂溝通計劃，旨在將菲民眾注意力從逮捕前總統杜特爾特並將其移送國際刑事法院轉移到所謂「西菲律賓海」問題和所謂「中方虛假訊息活動」。

中國駐菲律賓使館表示注意到有關報道，中國一貫奉行不干涉內政原則，對干涉菲律賓選舉沒有興趣。

中國使館表示始終致力於向菲人民介紹真實的中國，促進兩國人民相互了解，堅決反對針對中方無中生有的惡意指控，強烈譴責干擾使館正常履職的行為。中方也注意到，菲個別政客妄圖通過打所謂「中國牌」推動中期選舉選情，服務自身政治私利，斥責這種卑鄙圖謀注定不會得逞。本報綜合報道