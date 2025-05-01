兩岸國際

平壤禁演奏兩韓友好歌曲

南韓傳媒周二引述消息報道，北韓政府已禁止公開演出象徵南北韓友好的歌曲《見到你很高興》。知情人士透露，鑑於北韓領袖金正恩今年1月將南韓列為「敵對國家」，該歌曲已在北韓全面封殺，而開設在中國境內的北韓國營餐廳，亦不允許任何員工表演該曲目。（綜合報道）
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