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解放軍現身紅場閱兵綵排
俄羅斯紀念衞國戰爭勝利80周年閱兵式的首次綵排周二晚在莫斯科舉行，中國人民解放軍儀仗司禮大隊亦赴紅場參與。除了今次，本月3日和7日還將舉行兩次綵排，正式閱兵式將於莫斯科時間本月9日早上10時在紅場開始。（綜合報道）
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