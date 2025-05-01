朝兵援俄收復庫州 韓料600死逾4000傷

換取間諜衞星發射台無人機等 南韓國家情報院昨日估計，支援俄軍反攻庫爾斯克州的北韓士兵死傷超過4,700人，當中600人陣亡。國情院判斷北韓分兩階段派出1.5萬士兵赴俄羅斯，自俄軍本月收復庫爾斯克州大部分前線地區以來，交戰次數有所減少。

國情院在國會情報委員會閉門簡報，與會的國民力量黨議員李成權、共同民主黨議員金炳基透露，國情院尚未發現北韓向俄羅斯增派援軍迹象，但不排除有可能。俄羅斯提供間諜衞星發射台、無人機、電子戰設備及鎧甲S1防空系統，作為北韓派出援軍及供應武器的回報。同時，北韓正就航空、能源、旅遊等14個領域現代化，與俄羅斯談判。

金正恩或缺席俄閱兵 國情院認為，北韓領袖金正恩很可能不出席本月9日的俄羅斯衞國戰爭勝利紀念活動，由最高人民會議常任委員會委員長崔龍海或其他高層代為出席。國情院指出，北韓派兵支援俄羅斯後，兩國關係迎來新轉捩點，可能重啟金正恩訪俄準備工作。

此外，俄羅斯國防部周二公開俄朝士兵早前共同作戰，收復庫爾斯克州蘇賈地區的片段。影片顯示，雙方軍人在戰鬥結束後握手擁抱。南韓外交部有官員周二重申，若有北韓士兵被烏克蘭軍隊俘虜後願意投誠，韓方願意提供保護及援助立場不變。

韓願意接收被俘朝兵 該名南韓官員表示，無論北韓是否承認派兵援俄，被俘朝方士兵依然是戰俘，應當受到保護，不應送往有違其意願且可能遭遇迫害地方，送往南韓符合國際法及慣例。

早在北韓證實派兵援俄前，南韓曾與烏方就北韓俘虜送還一事展開協商。南韓外交部發言人李在雄當時稱，根據南韓《憲法》，北韓士兵屬南韓公民，若他們請求歸順南韓，韓方將予以接納。本報綜合報道