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賀錦麗夫免納粹紀念館委員職務
美國時任總統拜登今年1月任命時任副總統賀錦麗的丈夫任德龍為華盛頓納粹大屠殺紀念館委員會成員，任期5年。任德龍前日在社交平台證實，他已被免去納粹大屠殺紀念館委員會職務，直指這是政治決定。他指任何引發分裂的政治決定都無法動搖他對納粹大屠殺紀念和教育，以及打擊仇恨和反猶太主義的承諾。（綜合報道）
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