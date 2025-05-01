達成首份貿協 待對方批准 美商務部拒披露相關國家

盧特尼克說，有一份協議完成了，但需要等對方的總理和國會批准，預計很快就會成事。他又指自己的職責是負責世界其他地區的貿易協議，沒有直接與中國接觸，對華談判是財長貝森特的職責範圍。被問及盧特尼克的言論時，貝森特拒絕交代是否與任何國家達成貿易協議，他指不會在總統特朗普宣布前公布任何事，應該等到接下來幾天再聽特朗普的發言。