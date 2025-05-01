達成首份貿協 待對方批准 美商務部拒披露相關國家
【本報綜合報道】美國商務部長盧特尼克前日表示，他已完成首份貿易協議談判，正等待該國總理（prime minister）和國會批准，他拒絕透露是甚麼國家。
盧特尼克說，有一份協議完成了，但需要等對方的總理和國會批准，預計很快就會成事。他又指自己的職責是負責世界其他地區的貿易協議，沒有直接與中國接觸，對華談判是財長貝森特的職責範圍。被問及盧特尼克的言論時，貝森特拒絕交代是否與任何國家達成貿易協議，他指不會在總統特朗普宣布前公布任何事，應該等到接下來幾天再聽特朗普的發言。
部長訪台積電在美第3廠房
盧特尼克同日到訪台灣晶圓代工大廠台積電位於亞利桑那州的廠房。美國商務部表示，這凸顯特朗普政府對強化美國製造業黃金時代的承諾。台積電董事長魏哲家則指，亞利桑那第3座晶圓廠近期動土，將把更先進的半導體產能帶到美國。
美國商務部指出，總統特朗普上任百日內，該部門與全球產業領袖合作，加速對美國產品製造的投資，包括鋁材、半導體等，透過投資加速計劃已可見顯著進展，台積電亞利桑那第3廠就是例子。這項擴建計劃將生產尖端晶片，推動美國人工智能、資料中心及智能手機產業發展，台積電的美國客戶樂見相關進展。
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