馬斯克不再親自到白宮 僅與幕僚長電話溝通

懷爾斯指，現在沒有親自與馬斯克會面，而是打電話交談，但效果是一樣的。她強調馬斯克在總統特朗普重新掌權的最初幾周發揮了重要作用，他雖然沒有親自到白宮，但真的沒甚麼關係，他不是完全退出，只是沒有像以前那樣經常到白宮，政府效率部員工會繼續在白宮西翼旁的艾森豪威爾行政辦公大樓工作。