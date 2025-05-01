馬斯克不再親自到白宮 僅與幕僚長電話溝通
【本報綜合報道】美國富豪馬斯克早前指會大幅減少管理政府效率部的時間，把時間重新投入Tesla業務。白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）前日向美媒透露，馬斯克已不再親自到白宮工作，二人通常打電話溝通，分別不大。
懷爾斯指，現在沒有親自與馬斯克會面，而是打電話交談，但效果是一樣的。她強調馬斯克在總統特朗普重新掌權的最初幾周發揮了重要作用，他雖然沒有親自到白宮，但真的沒甚麼關係，他不是完全退出，只是沒有像以前那樣經常到白宮，政府效率部員工會繼續在白宮西翼旁的艾森豪威爾行政辦公大樓工作。
統領效率部 任期將完結
馬斯克以「特殊政府僱員」身份出任政府效率部負責人，協助特朗普減少聯邦開支和大規模裁員。按規定，馬斯克一年內服務時間不得超過130天，從1月20日起計算，他的任期最遲5月底結束；若僅算工作日，則最遲7月結束。馬斯克在上月22日曾表示會減少在政府效率部的工作時間，把更多時間投入到Tesla。
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