特朗普前日上任100天，白宮發言人萊維特指特朗普已兌現數百項競選承諾，並已實現最重要的兩個競選目標，即邊境安全和通脹正在結束。美媒整理認為，特朗普的競選承諾只有部分兌現，而代價是挑戰國家的三權分立制度，部分重大改革恐難實施和維持。以下是特朗普部分承諾兌現情況：