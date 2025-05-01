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特朗普競選承諾一覽
競選承諾一覽
特朗普前日上任100天，白宮發言人萊維特指特朗普已兌現數百項競選承諾，並已實現最重要的兩個競選目標，即邊境安全和通脹正在結束。美媒整理認為，特朗普的競選承諾只有部分兌現，而代價是挑戰國家的三權分立制度，部分重大改革恐難實施和維持。以下是特朗普部分承諾兌現情況：
特朗普在密歇根州舉行集會，慶祝就職100日。
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