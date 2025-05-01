民望低迷 特朗普重返白宮百天 自詡史上最成功改變

赴關鍵密州吹噓施政 不忘針對中國 美國總統特朗普前日上任滿100日，他重返總統選舉時贏得的關鍵搖擺州密歇根州造勢。他回顧上任3個月內通過頒布行政命令保持快速施政，實行多項經濟政策帶領美國走向繁榮，嚴厲打擊非法移民問題，並運用行政權力削減聯邦官僚，形容自己創下最成功的首百日，並重申奉行美國優先。

集會於馬科姆社區學院舉行，舞台上掛起「黃金時代」、「偉大百日」、「美國夢又回來了」等標語。特朗普向大約3,000名支持者發表長達90分鐘演說，稱非常懷念競選總統期間舉行集會的時光，並形容上任100天內，政府已為華盛頓帶來百年來最深刻的改變。他指很多人認為這是美國史上最成功的執政百日，但這才剛剛開始，好戲仍在後頭。

預告減稅法案數月內出爐 特朗普談到其首屆總統任期內，美國擁有史上最偉大的經濟，當時形勢大好，如今更好。他強調對貿易夥伴徵收關稅，將促成本土製造業復甦，又指摘中國從美國偷走大量就業機會，通過對中國徵收關稅，美國將結束全球史上最大的就業盜竊。特朗普認為美國即將與中國達成公平的貿易協議，並預告國會未來數周至數月內將通過史上最大的減稅法案。

演說續抨擊拜登瞌睡狡詐 演說多次談及移民問題，特朗普提到政府大規模驅逐非法移民，促使從墨西哥非法越境而被捕的人數大幅下降。他強調驅逐入侵者不僅是競選承諾，更是自己作為三軍總司令的莊嚴職責，他有義務拯救國家。特朗普期間播出遣返幫派成員至薩爾瓦多的影片，顯示多人被鎖上手銬並押送至薩爾瓦多監獄，播到他們被剃光頭時，台下支持者起立歡呼。

如同去年競選，演說上不乏抨擊前總統拜登以及民主黨人的時刻。特朗普嘲笑拜登在海灘穿着泳衣，又以「瞌睡」和「狡詐」等字眼稱呼拜登。特朗普形容民主黨人對所屬政黨失去信心，不能推舉候選人，更點名批評民主黨籍密歇根州聯邦眾議員塔內達爾，對憲法和民主構成威脅。塔內達爾周一提出針對特朗普的彈劾條款，特朗普大嘆「又來了」。

多個民意調查顯示，特朗普就職百日支持度徘徊在40%附近，是近70年以來美國總統最低。特朗普批評民意調查對他充滿偏見，認為自己民望應該介乎60%至70%。演說期間，特朗普談到自己似乎只會擔任兩屆總統，台下觀眾開始舉起3隻手指並高呼，支持特朗普連任。演說最後，會場響起特朗普競選經典曲目《YMCA》，他遂聞歌起舞擺動手臂。

往屆大部分總統會趁就職百日發起多場演說，特朗普只選擇密歇根州集會引起關注。民主黨籍密歇根州聯邦參議員彼得斯不尋求在2026年中期選舉連任，該州將成為選舉關鍵州份。特朗普集會前到塞爾弗里奇空軍國民警衞軍基地發表講話，宣布向基地提供21架F15X戰機。長期批評特朗普的民主黨籍州長惠特默罕見出席活動，她形容基地獲得戰機是兩黨的共同重大勝利，保障基地使命及該州就業。

民主黨全國委員會主席馬丁批評特朗普生活在幻想中，而密歇根州家庭以至全國人民被迫承受其危險政策。聯邦參議院民主黨人同日舉行馬拉松式演講，抨擊特朗普執政百日帶來混亂、腐敗和生活成本上升。參議院民主黨領袖舒默指摘，特朗普、富商馬斯克和共和黨人正在挾持政府、洗劫公帑並掏空人民錢包，他們利用政府賺更多錢，實在卑鄙。本報綜合報道