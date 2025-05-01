五一鐵路運輸啟動 料旅客量1.44億人次

【本報綜合報道】據中國國家鐵路集團有限公司周二（4月29日）消息，自當日至下周二（6日）、為期8日的鐵路五一假期運輸全面啟動，全國鐵路預計發送旅客1.44億人次、同比增長4.9%，客流最高峰為今日。

國鐵集團客運部負責人表示，今年五一假期旅客探親、旅遊、郊遊等出行意願強烈，客流呈現出行總量大、頭尾高度集中、中間中短途客流增多的特點。

擬日均開行列車逾1.2萬列 期間全國鐵路實行高峰運行圖，計劃日均開行旅客列車超1.2萬列；同時充分運用鐵路12306購票大數據，動態跟蹤客流情況，通過增開旅客列車和夜間高鐵、動車組列車重聯、普速旅客列車加掛車輛等方式，在熱門區間和時段精準投放運力，特別是進京、進滬、進穗方向安排列車滿編組運行。

根據鐵路12306車票預售情況，五一熱門出發城市主要有北京、上海、廣州、成都、武漢、杭州、深圳、西安、南京、鄭州，熱門到達城市大致相同；客流較集中的熱門區間有北京往返上海、西安往返成都、北京往返呼和浩特、南寧往返廣州、北京至沈陽、深圳至香港等。