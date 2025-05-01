網信辦整治AI 規範服務應用

【本報綜合報道】為規範AI服務與應用，中央網信辦近日印發通知，在全國範圍內部署開展為期3個月的「清朗‧整治AI（人工智能）技術濫用」專項行動。相關負責人昨日表示，分兩階段進行，先強化AI技術源頭治理，推動網站平台提升偵測鑑偽能力；再聚焦於利用AI技術製作發布謠言等問題，集中清理相關違法不良訊息，處置處罰違規帳號、MCN機構和網站平台。

13突出問題 2階段處理 第一階段重點整治6類突出問題，包括違規AI產品，傳授、販賣違規AI產品教程及商品，訓練語料管理不嚴格、資料來源不明，安全管理措施薄弱，未落實內容標識要求。當局強調要重點整治重點領域安全風險，擔憂出現未針對性設置行業領域安全審核和控制措施，誤導市民大眾，擾亂金融市場秩序等。

第二階段重點整治7類突出問題，包括利用AI製作發布謠言、不實訊息、色情低俗內容；或利用AI假冒他人實施侵權違法行為，例如AI換臉、聲音等深偽技術。當局禁止利用AI從事網絡水軍活動，或AI產品服務和應用程式違規，及侵害未成年人權益。相關負責人強調要切實履行屬地管理責任，督導網站平台對照專項行動有關要求，健全AI生成合成內容審核機制，提升技術檢測能力，做好整改工作等。