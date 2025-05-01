開展伏季休漁執法 嚴打外國侵漁活動

【本報綜合報道】內地農業農村部、公安部、中國海警局近日印發通知，決定自2025年5月1日至9月16日開展海洋伏季休漁專項執法行動。自5月1日至5月10日，全面部署執法船艇開展海上巡查，全面清查管轄海域漁船情況。

今起全面清查管轄海域漁船 通知明確了專項行動的重點任務，包括嚴查漁港碼頭、嚴抓海上執法、嚴管專項捕撈、嚴控重點海域、嚴防重點對象，以及嚴懲涉漁犯罪。通知提到，根據開漁時間先後，將加強對北緯26度30分線和北緯35度線等重點區域的執法監管，嚴查越線作業以及規模性、群體性非法捕撈活動。加強對涉韓朝、涉日等涉外敏感海域巡邏管控，嚴防中國漁船非法越界（線）捕撈。加強北部灣中方一側、海南島周邊等外籍漁船侵漁高發海域巡航執法，綜合運用行政和司法等手段，依法嚴厲打擊外籍漁船侵漁活動，堅定維護國家海洋權益。

除特定時間管控行動，通知又明確在其餘時間段，落實常態化管控要求，做好港內巡查和漁船船位動態監測。根據海上態勢適時組織開展集中管控行動，嚴打大規模偷捕、涉外敏感海域非法捕撈和外籍漁船侵漁活動。通知要求，各級漁業漁政、公安、海警部門要深化海上綜合治理，建立健全執法協作配合機制，發揮伏季休漁執法監管整體合力。