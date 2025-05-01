生產考核巡查加強 注重節日食安保障

增熱銷品抽檢監測 落實單位經營問責 中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《安全生產考核巡查辦法》，進一步完善安全生產考核巡查機制、規範安全生產考核巡查工作。國務院食安辦另印發通知，要求各地食安辦高度重視五一、端午節假日期間食品生產、銷售、餐飲服務環節監管工作，切實保障食品安全。

《安全生產考核巡查辦法》明確規定，為嚴格落實安全生產責任制，黨中央、國務院對省級黨委和政府，以及國務院安委會成員單位開展安全生產考核巡查，督促生產經營單位落實安全生產主體責任，推動安全生產治理模式向事前預防轉型，防範和遏制生產安全事故。

事前預防 遏生產安全事故 各省級黨委和政府要視情節輕重，對安全生產考核巡查通報反饋的典型案例以及重大事故隱患掛牌督辦、依法查處、追責問責、公開曝光，督促問題隱患整改落實到位，國務院安委會成員單位要研究制訂改進和強化安全生產工作的政策措施。

國務院食安辦通知則要求，強化生產銷售環節監管，加大對米麵油、肉蛋奶等大宗食品生產企業，以及大型食品銷售連鎖企業、食品批發企業、商場超市的監督檢查力度。此外，強化餐飲服務環節監管，加強食品安全風險排查和隱患綜合治理；並強化食品抽檢監測，組織開展糉等節日熱銷食品專項抽檢，及時處置不合格食品，嚴防食品安全事故。本報綜合報道