廣東副省長將調職湖南

湖南省委宣傳部幹部會議於昨日召開，宣布中央及省委有關人事決定，55歲的廣東省副省長、黨組成員劉紅兵任湖南省委員、省委常委和省宣傳部部長。他是安徽宿州市碭山縣人，曾任廣東省委宣傳部常務副部長，湛江市委書記、市人大常委會主任等職務。（綜合報道）