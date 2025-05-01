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工信部長金壯龍遭免職
十四屆全國人大常委會第十五次會議昨日上午在北京人民大會堂閉幕，會議經表決通過免除金壯龍的工業和信息化部部長職務，由工信部黨組書記李樂成接任。會議另表決通過民營經濟促進法、新修訂的傳染病防治法，通過全國人大關於授權國務院在中國（新疆）自由貿易試驗區暫時調整適用的《種子法》有關規定的決定。（綜合報道）
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