遼寧飯店焚毀22死 警方排除縱火

【本報綜合報道】遼寧省遼陽市白塔區一間飯店周二發生大火，造成22人死亡、3人受傷。遼寧昨日召開新聞發布會說明最新情況，起火原因排除燃氣爆炸，公安部門亦排除人為放火的可能，事故具體原因正在調查中。

昨日在發布會現場，全體首先起立，為遇難者默哀。會上通報，本次事故現場明火於中午12時43分許被撲滅，3名傷者經全力搶救，均無生命危險。公安機關已封閉火災現場，依法控制事故飯店經營者。

調查發現，起火部位為門口側面，飯店內部無燃氣管線，現場3個鋼瓶處於完好狀態，目前正圍繞遺留煙頭、電氣故障等方向開展調查。初步分析指，由於飯店內家具和裝修材料易燃，加上室外風力較大，火勢迅速封閉出口，室內受困者逃生困難，短時間吸入大量有毒氣體導致窒息身亡。

山西小區爆炸 1死21傷 另一方面，山西省太原市小店區一處居民小區昨日發生爆炸，截至當日下午3時現場大火已撲滅，消防員仍在清理小區遺留小火，爆炸原因未明。太原市有關部門指，事故已造成一死21人受傷，另有兩人失聯。