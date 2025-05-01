飲品價格疑劏熟客 瑞幸咖啡否認指控

【本報綜合報道】瑞幸咖啡近日被揭，在網絡平台上針對不同消費者給予不同價格，例如點單愈多、積分愈高帳戶所付費用反而愈高。對此，門店工作人員回應稱，每間門店優惠不一樣，不同商圈價格也會有差異。官方客服強調，不會出現點得多帳戶反而價格更高情況。

高級會員收費最高 在查驗過程中，內媒記者分別使用4部手機，同時打開瑞幸咖啡微信小程序，結果發現單點一杯生椰拿鐵，於不同帳戶顯示價格略有不同，分別為9.9元（人民幣‧下同，約10.5港元）、10.9元（約11.6港元）、10.9元及13.9元（約14.7港元），其中點單次數最多、積分最高「黑金鹿」級別會員帳戶需要支付金額最高，引發大數據殺熟（即相同商品或服務，老客戶看到價格反而比新客戶貴）質疑。

有法律界人士指出，如果是隨機發放優惠券，並不能絕對地認定為大數據殺熟。假如是通過大數據分析，針對某些特定消費群體發放特定消費券，造成同一商品價格不同，則侵犯消費者公平交易權。消費者可收集證據，如截圖或電話錄音等向平台投訴，也可向市監部門或消費者保護協會舉報或反映。