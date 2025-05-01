中央軍委委員苗華涉違紀 遭罷全國人大職

【本報綜合報道】全國人民代表大會常務委員會昨日發布（十四屆）第十號公告，宣布多人被罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務，包括中央軍事委員會委員、中央軍委政治工作部主任苗華。國防部去年11月曾在記者會透露，苗華涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究決定停職檢查，但未透露更多細節。

各省人大亦有人被罷免 公告顯示，罷免苗華全國人大代表職務的決定，由中央軍委政治工作部軍人代表大會作出。湖北省人大常委會亦決定，罷免農業與農村委員會前副主任委員蔣超良的全國人大代表職務；貴州省人大常委會決定，罷免省市監局前局長丁雄軍的全國人大代表職務。此外，吉林省人大常委會決定接受吉林省政協委員劉化文辭去全國人大代表職務。

依照《全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》有關規定，蔣超良、丁雄軍、苗華、劉化文的代表資格終止。

依照《人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》有關規定，蔣超良的第十四屆全國人民代表大會常務委員會委員、全國人民代表大會農業與農村委員會副主任委員職務相應撤銷。至此，第十四屆全國人民代表大會實有代表2,925人。