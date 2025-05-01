李鐵貪案二審宣判 維持20年有期徒刑

國足反腐風暴 律師：會否上訴待商討 國家男子足球隊前主教練李鐵貪腐案二審，昨日上午在湖北省咸寧市中級人民法院公開開庭宣判，押送李鐵的警車進入法院，庭上宣布維持原判20年有期徒刑。宣判後，李鐵的辯護律師孫曉洋受訪指，李鐵的狀態一直很平靜；又表示提出上訴肯定是為了求變，覺得上訴的事實和理由還是非常充分。

法院昨日對中國國家男子足球隊原主教練李鐵受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。對於李鐵會否繼續申請再審案件，孫曉洋稱會與對方商量後再決定，要怎樣選擇，最終要徵求他本人意見。根據法定程序，李鐵可在判決生效6個月內，向最高人民法院申請再審。

迄16人獲刑 共涉款逾3億 咸寧市中級人民法院於去年12月13日對李鐵案一審公開宣判，以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪併罰判處有期徒刑20年。一審結束後，李鐵有10天的上訴期，他在同月23日上訴期的最後一天選擇上訴。

據早前報道，中國足壇這一波反腐風暴自2022年11月李鐵被查起，截至去年共有16人獲刑，已查實的總涉案金額達3.2億元（人民幣‧下同，約3.45億港元），單是李鐵和中國足協前主席陳戌源涉案金額已超過兩億元（約2.16億港元）。

足協前主席去年判囚終身 陳戌源受賄案去年3月一審公開宣判，湖北省黃石市中級人民法院以受賄罪判其無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。上月全國兩會期間，最高人民法院工作報告談到去年工作時，提及審理足球領域系列腐敗案，包括對中國足協前黨委書記杜兆才、陳戌源、李鐵等人定罪判刑。本報綜合報道

警車押送李鐵進入法院。 辯護律師

孫曉洋