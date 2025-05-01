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中方擬撤對5歐議員制裁
多個歐美媒體近日引述消息指，中方準備解除對5名歐洲議會議員的制裁，這一制裁是2021年因這些議員批評中國人權狀況而實施。中國外交部發言人郭嘉昆昨日未有正面回應，但稱中歐立法機構交往是中歐關係的重要組成部分，希望雙方相向而行、加強交往，歡迎歐洲議會議員多到中國走走看看。（綜合報道）
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