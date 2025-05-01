兩岸國際

傳華取消對美乙烷徵重稅

據知情人士周二表示，中國已取消上月初對美國乙烷進口徵收的125%關稅。此舉將減輕進口美國乙烷用於石化生產的中國企業壓力，並為美國液化天然氣提供出口渠道。根據美國能源信息署的數據，中國購買了美國近一半的乙烷出口產品。（綜合報道）
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