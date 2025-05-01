中國促對美展新冠溯源調查

【本報綜合報道】國務院新聞辦公室昨日發布《關於新冠疫情防控與病毒溯源的中方行動和立場》白皮書，批評美國面對自身抗疫不力的現實，不僅不反思醒悟，還「甩鍋」推責、轉移視線，將新冠病毒溯源政治化。白皮書指出，大量證據顯示美國發生新冠疫情早於其官方公布時間，也早於中國疫情爆發，應對美國開展全面深入的新冠病毒溯源調查。

白皮書表示，傳染病是人類共同敵人，任何將科學抗擊傳染病行動政治化，甚至編造虛假訊息攻擊他國以謀取自身利益的做法，必會危害包括其本國人民在內的全人類健康福祉。中方將繼續與各國攜手，繼續促進全球公共衞生發展和治理，為防範未來可能出現的新發傳染病作出更積極努力和貢獻。