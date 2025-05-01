傳華制訂豁免125%關稅美貨清單

【本報綜合報道】英媒昨日引述多名知情人士指，中國政府正在制訂一份「白名單」，列出部分獲豁免徵收125%關稅的美國進口貨物，並私下通知相關企業。

英媒早前曾報道，中國政府已豁免特定美國商品的關稅，包括藥品、微晶片和飛機引擎等，並要求企業確定需要免稅的關鍵商品，上述的「白名單」則是首次披露。知情人士指，目前未知清單列有多少及何種商品，政府沒有公開。

一名售賣美國藥物的中國藥企員工指，上海浦東政府周一就名單聯繫其公司，由於公司部分產品依賴美國技術，此前曾游說關稅豁免問題。另一名消息人士稱，當局已要求一些公司私下聯繫查問相關進口產品是否符合豁免條件。

正評估貿易戰影響 此外，中國也在評估關稅戰的影響，例如在最近一次會議上，中國東部的相關部門要求一個外國商業游說團體通報因關稅導致的所有緊急情況，以評估具體案例。由於會議並非公開，消息人士拒絕透露確切城市。另一名知情者則指，福建省廈門市政府官員周日向紡織公司和半導體公司發出問卷，以評估關稅影響。