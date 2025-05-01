金磚國家外長會議 未達聯合公報共識
【本報綜合報道】金磚國家外長會議周二在巴西里約熱內盧舉行，但成員國外長未能就聯合公報達成共識。輪值主席國巴西則發表主席聲明，譴責貿易保護主義。
主席聲明斥貿易保護主義
主席聲明稱，金磚國家外長對全球經濟碎片化和多邊主義弱化的前景表示嚴重關切，不合理的單邊保護主義措施，包括不分區別地提高對等關稅和非關稅措施，不符合世界貿易組織規則。一名外交人士指，金磚國家外長未能達成聯合公報是出乎意料，但在7月舉行金磚國家領導人峰會前，各國仍有機會化解分歧。巴西外長維埃拉說，外長們在關稅問題達成共識，並反映在主席聲明，成員國正在努力爭取在7月峰會上達成最終聯合聲明。
金磚國家創始成員國包括巴西、俄羅斯、印度、中國，擴大後加入南非、埃及、沙特阿拉伯、阿聯酋、埃塞俄比亞、印尼和伊朗。知情人士指，擴大金磚國家是有代價，必須付出更多努力才能達成共識，與此同時，擴大後的集團擁有更大權力、更多資源和更大合作空間。
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