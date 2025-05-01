金磚國家外長會議 未達聯合公報共識

主席聲明斥貿易保護主義

主席聲明稱，金磚國家外長對全球經濟碎片化和多邊主義弱化的前景表示嚴重關切，不合理的單邊保護主義措施，包括不分區別地提高對等關稅和非關稅措施，不符合世界貿易組織規則。一名外交人士指，金磚國家外長未能達成聯合公報是出乎意料，但在7月舉行金磚國家領導人峰會前，各國仍有機會化解分歧。巴西外長維埃拉說，外長們在關稅問題達成共識，並反映在主席聲明，成員國正在努力爭取在7月峰會上達成最終聯合聲明。