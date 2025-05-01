日前大臣赴台 出席安倍紀念公園揭牌

【本報綜合報道】日本執政自民黨眾議員、前經濟安全保障擔當大臣高市早苗周二前往台灣高雄，參與日本已故前首相安倍晉三紀念公園的揭牌儀式，稱將持續為日台友好關係而努力。日本公明黨前黨魁山口那津男和石井啟同日訪問天津市，與市委書記陳敏爾會談。

高市早苗率團於周日至昨日訪台，期間與台灣地區領導人賴清德、前地區領導人蔡英文、立法機關首長韓國瑜、跨黨派立法委員、外事務門首長林佳龍等人會面。高市早苗周二下午前往高雄紅毛港保安堂參加安倍紀念公園揭牌儀式，並向安倍銅像獻花致意，稱訪台期間深刻體會到安倍留下的遺產，深刻感受到其恩澤。高雄市副市長李懷仁、民進黨立委賴瑞隆、許智傑等人當日也出席活動，賴瑞隆稱公園紀念台灣永遠的朋友安倍，也象徵台日友誼，又感謝高市早苗對台日經貿合作的支持。

日公明黨前黨魁訪天津 另外，山口那津男等人周一至昨日訪問大陸，促進教育與文化方面的交流。他周二造訪天津市的日本人學校，並在該市與陳敏爾會談，表示天津這個發展勢頭不斷增強的大城市令他再次感到驚嘆。陳敏爾強調，中日交流與合作超越兩國關係，對全世界也有重要意義。雙方表示，希望進一步在經貿、教育、文旅、政黨、青少年等多層面交流合作。