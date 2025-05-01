王毅晤巴西外長 談及以巴衝突

雙方重點就以巴衝突交換意見，王毅指中國擔任本月輪值主席後，積極推動安理會採取行動，主持通過了本輪以巴衝突以來第一份安理會決議，但這只是第一步。他強調，決不能允許戰火重燃，否則將造成更大人道主義災難。巴西贊同中方立場，首先應爭取延長臨時停火，最終通過「兩國方案」實現以巴和平共處。巴方期待中方發揮影響力和領導作用，願與中方密切配合，推動安理會採取新行動，發出一致明確聲音。

王毅對美加關稅發5連問

王毅在金磚正式成員和夥伴國外長會上指出，解決世界上問題的出路在於維護與實踐多邊主義，各國面對美國加關稅的行為都作出選擇。他質問各國是否允許世界重回弱肉強食的叢林？是否認可一國私利凌駕各國公益？是否放任國際規則被無視？難道妥協退讓可獨善其身？是否接受唯我獨尊的單極霸權？他強調，中國對貿易戰的回答清晰而堅定，如執意要打，中方奉陪到底；如準備要談，就要平等尊重。