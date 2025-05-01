國台辦：民進黨表忠美國 提零關稅任宰割

台淪肥肉提款機 賴清德必被民意拋棄 美國掀起全球關稅戰，台灣地區領導人賴清德卻稱將以零關稅為基礎與美展開貿易協商，引起台業界質疑。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，民進黨當局將推動兩岸「脫鈎斷鏈」作為與美談判的籌碼和向美表忠心的投名狀，只會讓台灣更加任美宰割。對台灣近日有民調顯示民眾對賴清德施政滿意度首次出現「死亡交叉」，朱鳳蓮指百姓心中有桿秤，賴的所作所為完全與台灣民眾利益福祉背道而馳，最終必然被民意拋棄。

朱鳳蓮批評，美國對全球揮舞關稅大棒，破壞多邊貿易體系，衝擊世界經濟秩序，也讓民進黨當局推動的所謂台商「回流」與「新南向」政策淪為笑柄；民進黨當局一錯再錯，只會更方便美國掏空台灣優勢產業、把台灣變成美國農產品的傾銷地，進一步損害台灣經濟發展權益和民眾利益福祉。近日有美國智庫民調顯示台灣民眾認為美國不可信的比例增加，朱鳳蓮認為主因是台灣民眾看清楚，在美國人眼中台灣是「肥肉」、「提款機」和遏制大陸的工具，美國正逼迫台灣4件事，包括以台積電為核心的台灣核心產業向美國轉移、提高防務預算、武裝台灣並把青年推向戰場、對台加徵高額關稅嚴重衝擊相關產業。

兩岸首季貿易投資增 台陸委會副主委沈有忠早前稱，台商赴大陸投資佔台總對外投資比例下降，鼓吹台商加速撤離大陸。朱鳳蓮反駁，今年第一季，兩岸貿易額、大陸實際使用台資額，以及新設台商投資企業數目均增加，證明大陸始終是台商台企投資興業的最佳選擇。台觀光署近日因要求旅遊業界勸阻民眾赴大陸旅遊而遭批評，朱鳳蓮稱民進黨此舉是在斷台旅遊業界的生路，更是倒行逆施，踐踏人權。

台組團赴美國會交流 台教育部另要求研商盤點所屬安全、機密、核心關鍵技術項目等涉及的學校，納入大陸學生招生管制，朱鳳蓮批評是民進黨當局對兩岸交流和大陸學生赴台就讀人為設限的又一罪證。台灣立法機關成立的「台美國會議員聯誼會」組團訪美推動議會交流，對於美方關切的軍費，團長王定宇周二在華盛頓表示，他將傳達防衞預算已有實質成長，目標提升至本地生產總值（GDP）3%以上。他將強調台美合作互利，希望今次互動能為關稅談判加溫。

另外，台立法機關次長江啟臣周日起行，與國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君周一抵美後，已拜會美國智庫哈德遜研究所及美國全國製造商協會（NAM）。王定宇、邱議瑩、張雅琳周二中午抵達華盛頓，一行人會合後赴美國國會交流。美國參議院軍委會成員希伊當日會見台立委後稱，未來有意首度訪台。王定宇指出，希伊在會上表示希望近身觀察台灣抵抗大陸威脅的方式。

另外，世界衞生大會本月19日起在瑞士日內瓦舉行，台灣自2017年起便未獲邀請。美國國務院周二表示，台灣是可靠且有能力的合作夥伴，將持續支持台灣有意義地參與世衞等國際組織；又指美國代表在今年2月的世衞執委會上，已呼籲成員國支持台灣以觀察員身份出席世衞大會。本報綜合報道

大陸國台辦發言人

朱鳳蓮 台灣派團前往美國國會交流。 台灣地區領導人 賴清德 台組團訪美時將傳達防衞預算已有實質成長，目標提升至GDP3%以上。（Getty Images圖片）