華府集中貿易戰 暫緩脫鈎減傷害

面對拜登政府新保守主義的徹底失敗，留下一個爛攤子，美國總統特朗普還可以施展甚麼策略，以及可得到甚麼好處呢？

由列根到拜登政府，美國一直奉行霸權主義，成功解體蘇聯之後，執行美國為世界定下的「基於規則的國際秩序」（Rules-based international order），不接受的國家就會被毀滅，人們都看到了伊拉克薩達姆、利比亞卡達菲、敍利亞巴沙爾‧阿薩德等政權的命運。

不過，自從俄羅斯總統普京2000年上台，以及中國2001年加入世界貿易組織，美國霸權逐漸面對俄國的軍事再強大，以及中國的和平崛起，拜登政府的新保守主義思維，不能容許中、俄挑戰美國霸權，因此不斷打壓兩國，更不惜同時對付中、俄，但已證實根本行不通。

拉攏俄國 孤立中國 特朗普今年初重返白宮，已經意識到要令美國再次偉大，就要聯俄抗中，而推動俄烏議和，便是要終結這場代理人戰爭，不再損害美國利益，同時拉攏俄羅斯不要親中，冀能團結包括俄羅斯的西方力量孤立中國，令美國再工業化，擺脫經濟危機，繼續帶領全球。

單單從特朗普在軍事上與俄羅斯緩和緊張關係，在經濟上與中國博弈，就可看出他理解到國際地緣政治已出現多極化，或起碼三極化的現象。特朗普急於與俄羅斯就俄烏戰爭達成和議，是他明白到美國在軍事及經濟上都無法壓倒俄羅斯，如今只好拉攏俄國，希望它在中美經濟博弈中不要支持中國。

特朗普政府最冒險的一招，是透過徵收「對等關稅」，迫使各國孤立中國；利用美國巨大的消費市場，迫使各國與中國脫鈎斷鏈。對沖基金名宿、特朗普的支持者比爾‧阿克曼（Bill Ackman），就批評特朗普選擇在不合適的時間，使用了這不合適的手段。針對4月2日特朗普使出關稅大招，他認為美國政府將會喪失公信力，製造全球經濟核爆式嚴冬。即使到了最近，他還批評特氏雖然暫緩徵收對等關稅90天（相信是因應他的批評而作出改變），但仍徵收10%「基準關稅」，同時把對中國的對等關稅增至145%，招致中國對美國商品關稅提高至125%的報復。

阿克曼建議中美雙方撤銷這一切，暫緩脫鈎，讓美國商貿企業回到原來的供應鏈，避免雙方特別是中小企業承擔不起關稅震盪而破產。雖然中美企業會各自邁向互相減少依賴甚至脫鈎，但目前可將大災難緩和為長遠博弈。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻