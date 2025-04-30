韓執政黨次輪初選 金文洙韓東勳進身尾輪
【本報綜合報道】南韓執政黨國民力量昨日發布第21屆總統選舉黨內第二輪初選投票結果，前勞動部長金文洙和前黨魁韓東勳晉級最終決選。該黨將於今日舉行二人電視辯論，下月1日至2日再次投票，並於下月3日舉行全黨大會公布投票結果，選出最終總統候選人。
國民力量選舉管理委員會昨日在首爾汝矣島的黨總部，發布周日至周一進行的第二輪初選投票結果。本輪投票結合黨員投票50%和民調50%的方式進行，結果顯示金文洙、現任國會議員安哲秀、韓東勳和前大邱市長洪准杓中，沒有候選人獲得過半得票，故按規則，得票排名前兩位的金文洙和韓東勳進入最後一輪初選。
李在明涉違法明宣判
另外，最高法院昨日宣布，最大在野黨共同民主黨前黨魁李在明涉嫌違反《公職選舉法》案將於下月1日下午3時宣判，判決結果直接關係他的總統選舉資格。而前總統尹錫悅被罷免後一直關閉的總統室官網昨日重新開放，新版官網刪除尹錫悅相關專欄，包括「尹錫悅簡介」、「施政課題」、「介紹事實真相」、「卡片新聞」等均被下架。
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