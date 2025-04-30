西葡大停電掀亂 瀰漫網攻恐慌

兩國首腦斷然否定 允速查原因 受電網停運影響，西班牙及葡萄牙前天下午開始發生罕見大規模停電，多地陷入癱瘓，其中西班牙更進入國家緊急狀態，部分地區數小時後恢復供電。針對事故成因，葡萄牙總理蒙特內格羅前天率先否認受到網絡攻擊，西班牙首相桑切斯翌日呼籲國民不要聽信虛假訊息。

或極端氣溫致高壓網震盪 前天踏入當地中午時分左右，西班牙及葡萄牙多地突然斷電。經初步調查，葡萄牙有電網營運商質疑，由於西班牙電網出現故障，導致當地停止供電。該公司補充，西班牙或內陸可能出現極端溫度變化，導致高壓電網出現異常震盪，結果造成「誘發大氣振動」。

故障發生後，西葡兩國交通隨即出現混亂，例如交通燈失靈，列車無法行駛等。在西班牙首都馬德里，列車乘客需摸黑離開車站。航空交通亦大受影響，除了馬德里，西班牙巴塞隆拿、葡萄牙首都里斯本及波爾圖的機場紛紛警告航班可能出現延誤。根據統計，由前天中午截至昨晨為止，兩國取消不超過500班航班。

當斷電後，西班牙部分地區電訊服務一度受到影響，有司機即使身處油站亦無法入油。另有來自里斯本教師提到，學校在斷電期間漆黑一片，需由家長接走學生。市內部分自動櫃員機排起人龍，人們紛紛提走現金，售賣日用品的商店堆滿客人。

獲法國摩洛哥申援手復電 因應出現突發事態，桑切斯前天召開緊急國安會議。他之後表示停電原因未明，民眾不應猜測，並稱法國及摩洛哥已伸出援手，南北多地開始恢復供電。相隔不久，內政部宣布應地區政府要求，頒布國家緊急狀態令。

談及事故是否涉及人為因素時，蒙特內格羅前天斷然否定與網攻有關，尚未清楚原因，可以肯定的是當地並非問題源頭。

歐洲理事會主席科斯塔較早時間亦稱，無迹象顯示停電與網攻有關，指正與蒙特內格羅及桑切斯接觸，並致力尋找原因及恢復供電。

截至昨晨，西班牙幾乎恢復所有電力供應，但仍維持國家緊急狀態，葡萄牙大部分受影響住戶開始有電。然而，由於多班航班取消或出現延誤，部分旅客需睡在機場。桑切斯昨天提醒人們需小心虛假訊息，政府未來數天將公布事故成因。本報綜合報道