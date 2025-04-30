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以國安總局長辭職
以色列國家安全總局局長巴爾周一表示，因未能阻止巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯2023年10月7日對以色列發動的襲擊，宣布辭職，將於6月15日離任。巴爾在周一舉行的國家安全總局成員追悼會上發表講話時指，局方未能就哈馬斯對以色列的襲擊提供預警，作為負責人，他應承擔責任。為確保有序任命和專業交接。（綜合報道）
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